تشكيل تشيلسي الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: بدياشيل، ليفي كولويل، كوركويلا، لافيا.

خط الوسط الدفاعي: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز.

خط الوسط الهجومي: سانشو، كول بالمر، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة تشيلسي ضد توتنهام عبر قناة beIN Sports 1HD.
 

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