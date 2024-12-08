عاجل.. تأجيل استئناف المتهم الثاني بقتل اللواء نبيل فراج على حكم إعدامه

حوادث
مقتل اللواء نبيل
مقتل اللواء نبيل فراج

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة، لجلسة 11 يناير المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج. 


كانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، في إعادة إجراءات محاكمه المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة، بمعاقبته بالإعدام شنقًا.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
 

المستشار حمادة الصاوي اللواء نبيل فراج المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة مجمع محاكم بدر منطقة كرداسة

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