النجم الفرنسي بنزيما: المملكة مستعدة لاستضافة كأس العالم 2034

السعودية
بوابة الفجر


أكد لاعب نادي الاتحاد "الفرنسي" كريم بنزيما أن المملكة ستكون جاهزة ومستعدة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034.
وبين النجم الفرنسي خلال زيارته جدة التاريخية ولقائه لاعبي مراكز التدريب الإقليمية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن السعودية دولة مثيرة للاكتشاف وتقوم بالعديد من الفعاليات والرياضات، ناصحًا بزيارة المملكة لتكوين فكرة واضحة عنها، مبديًا إعجابه بالشعب السعودي المضياف والمرحّب بشكل كبير، واصفًا شعوره حيال ذلك بالعظيم.
وامتدح بنزيما التطوير الكبير والنقلة النوعية التي تشهدها الكرة السعودية، قائلًا: " المملكة ستكون على أتم الاستعداد بعد 10 أعوام، كون التدريبات والتطوير يبدآن مع اللاعبين الناشئين وهذا هو الشيء الأهم والذي يعمل عليه اتحاد كرة القدم حاليًا، وبالتالي سيصنع جيلًا بإمكانه الوصول إلى أعلى مستوى فني في اللعبة".

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