مصدر ينفي اندلاع حريق كبير في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق

عربي ودولي
بوابة الفجر

أشار شهود عيان من العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد، إلى أن حريقا اندلع في إحدى قاعات القصر الرئاسي وجرى إخماده على الفور، دون أن ينتشر إلى مرافق أخرى.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "لم يكن هناك ولا يوجد حريق كبير في مقر إقامة الأسد، كانت بعض الأشياء تحترق في إحدى القاعات وتم إخمادها بسرعة".

هذا وكانت أفادت وكالة "فرانس برس" أن حريقا اندلع في أحد مباني القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح اليوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.

جاء ذلك عقب هجوم مسلح واسع النطاق شنته فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا)، استهدف مواقع الجيش في محافظتي حلب وإدلب، وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، استولت المعارضة على عدة مدن كبيرة - حلب وحماة ودير الزور ودرعا وحمص.

وفي صباح يوم 8 ديسمبر دخلت قوات المعارضة العاصمة دمشق، بعد انسحاب وحدات الجيش السوري من المدينة.

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