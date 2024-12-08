إيران تدين الهجوم على سفارتها في دمشق

عربي ودولي
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية - أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأحد الهجوم الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في دمشق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إسماعيل بقائي: "ندين هذه الخطوة، إن حماية أمن المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية مبدأ أساسي في القانون الدولي يجب احترامه".

وأضاف بقائي أن "إيران تدعو إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات، وطهران على اتصال بجميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالأحداث في سوريا".

وفي وقت سابق، اقتحم محتجون سوريون السفارة الإيرانية وقاموا بنهبها وتمزيق اللافتات وتحطيم محتوياتها، بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

وأعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.

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