أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين أرسنال وفولهام، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024/2025.

نتيجة مباراة أرسنال وفولهام في البريميرليج

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة أرسنال وفولهام، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة البريميرليج، في المواجهة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج.

افتتح فريق فولهام أولى أهداف اللقاء، عن طريق المهاجم المكسيكي المخضرم راؤول خيمينيز في الدقيقة الحادية عشر من زمن الشوط الأول، من صناعة زميله كيني تيتي.

ثم عادل المدافع الفرنسي ويليام ساليبا النتيجة لصالح أرسنال في الدقيقة 52، من عرضية مميزة من زميله الألماني كاي هافيرتز.

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وألغى حكم اللقاء كريس كافانا هدف لصالح الجانرز عن طريق الإنجليزي بوكايا ساكا في الدقيقة 90، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 25 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

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