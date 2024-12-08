هاني برزي لـ "الفجر الرياضي": ندرس آلية زيارة الجمهور لمتحف الزمالك وهذا سبب دعمي

تحدث المهندس هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن إنشاء متحف القلعة البيضاء الذي ضم كافة بطولات النادي بمختلف الألعاب.

تصريحات هاني برزي

وقال هاني برزي في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي: "أنا من جمهور وعشاق نادي الزمالك، وسعيد للغاية بتوثيق تاريخ النادي في هذا المتحف".

وتابع عضو مجلس الزمالك: "متحف الزمالك سيكون ذكرى لكل الأجيال القادمة؛ لكي تستمتع وسنضيف عليه بطولات تُسعد جماهير الزمالك".

زيارة الجمهور لمتحف الزمالك

وعن زيارة جماهير الزمالك للمتحف علق هاني برزي موضحًا: "سيكون هناك قرارًا في هذا الشأن سنتخذه في مجلس إدارة نادي الزمالك، سندرس هذا الأمر".

واختتم هاني برزي تصريحاته بالقول: "من الوارد بالتأكيد زيارة جماهيرنا لمتحف نادي الزمالك وسندرس آلية معينة بقرار المجلس".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب قد افتتح أمس متحف النادي بمقر القلعة البيضاء وسط حضور رموز وأبناء النادي بمختلف الألعاب عبر التاريخ، حيث أنشأه بالكامل هاني برزي على نفقته الخاصة.

