نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة استكمال شبكات الصرف الصحي بقرية ناهيا.. صور

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إبراهيم الشهابي نائب
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز كرداسة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، شبكة الطرق والمحاور الجديدة وتشمل محاور المهندس شريف إسماعيل والمحور العمودي وناهيا بولاق ومحور صفط اللبن وترعة عبد العال والمريوطية.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الطبقة الرابطة الرصف بطريق المنصورية كرداسة حتى منطقة الصليبة بطول ٣ كم.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، قرى كفر حكيم وكومبرة وناهيا وطريق اللبيني، للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات داخل القرى، مشددا بأستمرار رفع مستوى النظافة.

كما وجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة أستكمال شبكات  الصرف الصحى بقرية ناهيا تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة حيث تم تشغيل خدمة الصرف الصحي بنسبة ٧٠ % من قرية ناهيا منذ أكثر من ٤ سنوات.

كما التقي الشهابي، بعدد كبير من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق، والشركات المنفذة للأعمال.

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الجيزة نائب محافظ الجيزة

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