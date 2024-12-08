مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

توج مصطفى عسل ونوران جوهر، لاعبي نادي بالم هيلز الرياضي، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة نادي بالم هيلز الرياضي، في استقطاب لاعبين محترفين وتطوير مستواهم للصعود لمنصات التتويج، وتحقيق حلم الصعود والتتويج بميداليات بأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونقل خبراتهم للنشء والشباب لإعداد أبطال جدد، والحفاظ على ريادة مصر للعبة.

مصطفى عسل ونوران جوهر يحصدان بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

ففي منافسات الرجال، استطاع بطل بالم هيلز مصطفى عسل-المصنف الثاني عالميًا- تحقيق لقب بطولة هونج كونج، بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج، المصنف الأول عالميًا، بنتيجة 3-1، في مواجهة استغرقت 51 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط: 11-5، 4-11، 11-8، 11-5.

وفي منافسات السيدات، تغلبت نوران جوهر-المصنفة الثانية عالميًا- على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الاولي عالميًا، بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت 55 دقيقة، بنتائج أشواط: 6-11، 11-5، 11-9، 11-9، وبهذا الإنجاز، تتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي الجديد للسيدات، والذي سيصدر غدًا الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

ويعكس فوز بالم هيلز بالبطولة، نجاحًا لرؤية إدارة النادي في دعم الرياضة المصرية ورعاية الأبطال لتحقيق إنجازات عالمية، بما يعزز من مكانة مصر في الساحة الرياضية الدولية