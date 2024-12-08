كواليس مثيرة في تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة الميرور الانجليزية عن تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في مفاجأة سارة للجمهور.

تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح 

كان محمد صلاح قد صرح بأن إدارة الفريق لم تجلس معه إلى تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية موسم 2024/2025.

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين وصناعة هدف في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

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قالت الميرور إن محمد صلاح توصل إلى إتفاق مع إدارة ليفربول لتجديد عقده، لكنه طلب عقد ثلاث سنوات والليفر يريد موسم واحد، والمؤشرات تقول الآن تم التوصل إلى إتفاق للتجديد بعقد لمدة عامين.

يتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق ثمانية نقاط عن ارسنال، وتم تأجيل مباراته مع ايفرتون بسبب الأحوال الجوية.

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