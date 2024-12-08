وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات إنشاء ستاد المصري الجديد في بورسعيد

الفجر الرياضي
وزير الرياضة يتابع
وزير الرياضة يتابع مستجدات ستاد المصري

عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعا اليوم الأحد بديوان عام محافظة بورسعيد لمناقشة آخر تطورات مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، بحضور نخبة من القيادات السياسية والتنفيذية المعنية بالمشروع.

مستجدات إنشاء ستاد المصري الجديد في بورسعيد

شارك في الاجتماع  رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر، نائبا رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إلى جانب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

حضر الاجتماع السادة أعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وممثلون عن شركة  المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الكلية الفنية العسكرية، التي تقوم بدور الاستشاري للمشروع.

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وقد تناول اللقاء مناقشة الخطط الزمنية للتنفيذ، والمعايير الفنية والهندسية المطلوب اتباعها لضمان خروج المشروع بالشكل الذي يليق باسم النادي المصري وجماهيره العريقة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم البنية التحتية الرياضية بما يحقق تطلعات الشباب والرياضيين في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أهمية ستاد النادي المصري كمنشأة رياضية واجتماعية ستسهم في تعزيز مكانة بورسعيد على خارطة الرياضة المصرية.

ومن جانبه، شدد اللواء محب حبشي على التزام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة، معربًا عن ثقته في تعاون جميع الجهات المعنية لإنجاح هذا العمل الوطني.

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