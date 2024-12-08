أسواق اليوم الواحد توفر السلع الغذائية للمواطنين بالجيزة.. تعرف على أماكنها

أخبار مصر
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

تعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المِنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وتطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وتستعد محافظة الجيزة، لإفتتاح ثان أسواق اليوم الواحد،غدًا الإثنين، بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لـ توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حيث أفتتحت محافظة الجيزة أول أسواق اليوم الواحد، بشارع الصوامع في حي إمبابة، وشهد السوق توافد كبير من مواطني احياء امبابة والوراق والمنيرة الغربية، وذلك فور فتحه نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

واستمرارًا لخطة السوق الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك.

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