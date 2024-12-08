لهذا السبب.. كندة علوش تتصدر التريند

الفجر الفني
كندة علوش
كندة علوش

تصدرت الفنانة كندة علوش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أعلنت على ستورى إنستجرام، عن شفائها التام من السرطان بعد رحلة علاج طويلة. 

بسبب تصدر كندة علوش التريند 

ونشرت كندة صورة تعلن فيها عن شفائها من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركوا لي.

كندة علوش تثير الجدل 

ولكن أثارت كندة علوش تساؤلات جمهورها بعدما حذفت الصورة التي كانت قد نشرتها والتي أعلنت من خلالها شفاءها من مرض السرطان، ما دفع البعض إلى تفسير ذلك على أنه كان تعبيرًا عن فرحتها بالأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. 

كندة علوش تتحدث عن إصابتها بالسرطان

سبق، وتحدث كندة فى لقاء سابق لها مع برنامج كلام نواعم، عن معانتها مع مرض السرطان، وقالت:من أول ما اكتشفت موضوع السرطان قررت أعالج الموضوع بنفسي، دون ما أشرك حد معايا، إذا كان جمهور أو أصدقاء، ومشيت لوحدي وعالجت نفسي علشان أكون أكثر تركيز، أنا من النوع اللى بتشتت بشكل كبير. 

دعم عمرو يوسف لـ كندة علوش في مرضها 

وأكملت: ورأيت أنني لو قررت أن أخوض التجربة بمفردي برفقة زوجي وأهلي المقربين، للخروج من هذا الظرف سأكون أقوي نفسيًا قبل جسديًا، أول شخص عرف إصابتي بمرض السرطان هو بالتأكيد زوجي عمرو يوسف، ورب العالمين أعطاني طمأنينة وسكينة ورضا لحظة استقبالي لخبر إصابتي ودي نعمة أشكر ربي عليها لآخر يوم في عمري، ولم أتعامل مع الموضوع كفاجعة، بل تعاملت معه كظرف وتجربة أمر بها.

أحدث أعمال كندة علوش

من ناحية أخرى، تواصل كندة علوش تصوير مسلسل "جانى فى المنام" بطولة نيللى كريم، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، ويدور العمل في إطار اجتماعي درامي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

آخر أعمال كندة علوش

وكان آخر أعمال كندة علوش هو مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققًا أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحًا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

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