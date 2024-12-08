الجزيري يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للقلعة البيضاء في شباك نظيره فريق إنيبما النيجيري، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق سيف الدين الجزيري بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.

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تشكيل الزمالك في المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر  وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

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