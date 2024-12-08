هرتسي هاليفي: الجيش الإسرائيلي يعلن سوريا "جبهة قتال" بدءا من هذه الليلة

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رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد، أنه بدءا من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.

مصدر ينفي اندلاع حريق كبير في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق

أشار شهود عيان من العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد، إلى أن حريقا اندلع في إحدى قاعات القصر الرئاسي وجرى إخماده على الفور، دون أن ينتشر إلى مرافق أخرى.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "لم يكن هناك ولا يوجد حريق كبير في مقر إقامة الأسد، كانت بعض الأشياء تحترق في إحدى القاعات وتم إخمادها بسرعة".

هذا وكانت أفادت وكالة "فرانس برس" أن حريقا اندلع في أحد مباني القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح اليوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.

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