إيفيني يستغل خطأ عواد في الخروج من مرماه ويقلص الفارق لأصحاب الأرض

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح اللاعب إيفيني إهيمكويل في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح فريق إنيمبا النيجيري أمام الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطارهامباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.

فيما نجح عمر فرج في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للقاء، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد محمود.

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وتمكن اللاعب من إحراز هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع لأحداث الشوط الأول، بعد أن استغل خطأ محمد عواد حارس الزمالك في الخروج من مرماه.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

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