ثنائية الجزيري وفرج تمنح الزمالك الأفضلية أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق إنييمبا النيجيري، بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطارهامباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.


وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.


فيما نجح عمر فرج في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للقاء، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد محمود.


وتمكن اللاعب من إحراز هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع لأحداث الشوط الأول، بعد أن استغل خطأ محمد عواد حارس الزمالك في الخروج من مرماه.


القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية


وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.
 

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

الآن.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وإنيمبا | كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز