قاضي ملاعب بدرجة مُمرض.. اتحاد الكرة يكرم حكم من بني سويف أنقذ لاعب من بلع لسانه

كّرم الاتحاد المصري لكرة القدم، أبن بني سويف الحكم "أحمد ربيع ياسين" لحسن تصرفه خلال إدارة مباراة صدفة وسوهاج بدوري القسم الثالث وإنقاذه حياة لاعبًا بعد تعرضه لبلع لسانه وإصابته بإرتجاج في المخ خلال اللقاء.

وأعرب جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم، للحكم "أحمد ربيع ياسين" الذي قام بإيقاف المباراة بمجرد أن لمحا سقوط اللاعب، وجرى نحوه بسرعة وقدم له الإسعافات الأولية لهما لحين نزول الجهاز الطبي للفريق حتي تم إنقاذ حياته.

وكان أحمد ربيع ياسين حكم مباراة نادي سوهاج ضد صدفا ضمن مواجهات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، قد أوقف اللقاء 4 دقائق، بعد تعرض لاعب صدفا لإغماء وسقوط مفاجئ بأرضية الملعب على طريقة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.

وتدخل حكم المباراة الذي يعمل أخصائي تمريض بقسم رعاية القلب لإنقاذ لاعب صدفا بعد اصطدامه بلاعب سوهاج في كرة مشتركة، وقام بفحص العلامات الطبية الظاهرية له، حيث قام بقياس درجة القلب وظهرت النبضات ضعيفة لذلك نصح الجهاز الفني بعدم دخوله إلى الملعب.

وعلى الرغم من نصيحة الحكم أصر اللاعب على المشاركة وبعد أقل من دقيقة سقط من جديد مغشيا عليه ودخل المسعفين وقاموا بمساعدة الحكم في إسعافه من جديد ليستعيد وعيه وتم نقله إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن أحمد ربيع ياسين إخصائي تمريض بقسم رعاية القلب والتحق بالتحكيم منذ 8 سنوات وهو حكم درجة أولى ويبلغ من العمر 29 عاما.