72 حلقة قرآنية تحتضن أكثر من 1300 طالب وطالبة في الوجه

تحتضن محافظة الوجه أكثر من 1300 طالب وطالبة ينهلون من 72 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، ضمن جهود جمعية تحفيظ القرآن بالوجه، المتواصلة لتعزيز التعليم القرآني في المجتمع.

وتقدم الحلقات برامج تعليمية متخصصة تشمل التلاوة الصحيحة والحفظ والتجويد، بإشراف نخبة من المعلمين والمعلمات المؤهلين، ما يسهم في بناء جيل واعٍ مستنير بعلوم القرآن الكريم.

وتهدف هذه الحلقات إلى غرس حب القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة وحفظه مجودًا وتنمية المهارات اللغوية للطلاب والطالبات، حيث يحظى المشاركون بمتابعة مستمرة وتقييم دوري لتطوير مستواهم التعليمي.

واحتفت الجمعية بتخريج عدد من حفظة كتاب الله، لينضموا إلى 48 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم، خُرِّجُوا هذا العام 2024م.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود بن رفادة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أمس، بجامع أبو بكر الصديق بقرية بداء التابعة لمحافظة الوجه" بدور الجمعية الكبير الذي تؤديه في هذا الجانب، خدمةً لكتاب الله تعالى والعناية به وبأهله من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتعزيز الانتماء والقيم الوطنية وتماشيًا مع عناية المملكة وحرصها بكتاب الله تعالى في الداخل والخارج، مؤكدًا حرص الجمعية على الارتقاء بالحلقات لتحقيق رسالتها تجاه المجتمع