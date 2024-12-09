"قصتك معايا محفزة لأي بنت".. تامر حسني يوجه رسالة لـ هنا الزاهد

الفجر الفني
تامر حسني وهنا الزاهد
تامر حسني وهنا الزاهد

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة للفنانة هنا الزاهد بعد حديثها عنه بأنه هو من اختارها في أول عمل لها بمسلسل "فرق توقيت"، وذلك خلال استضافتها ببرنامج “ضيفي” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش.

رسالة تامر حسني لهنا الزاهد

 

ونشر تامر حسني، فيديو هنا الزاهد عبر خاصية “الأستوري” بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلق قائلًا:"يارب ياهنا أشوفك أنجح وأنجح انتي تستاهلي كل خير على قلبك الجميل يا أصيلة وفعلًا قصتك معايا محفزة لأي بنت أو شاب بيحلم بحاجة ومتخيل إنها بعيده عليه، ماشاء الله انتي نجمة النجوم نجمة صف أول بمكانة وجدارة منفردة وسلام كبير أوي للإعلامي الكبير معتز الدمرداش حبيب قلبي".

 

تفاصيل ري ستارت
 

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.
 


فريق عمل فيلم ري ستارت 
 

يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

الإعلامي معتز الدمرداش الفنان تامر حسني الفنانة هنا الزاهد باسم سمرة ايمن بهجت قمر هنا الزاهد وتامر حسني سارة وفيق عصام السقا فيلم ري ستارت فيلم بحبك فيديو هنا الزاهد

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