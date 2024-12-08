بعد أن ضلوا طريقهم بمساعدة جماعة الإخوان.. إخلاء سبيل 9 من الشباب بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب إلغاء قرار محكمة جنايات أول درجة وأمرت بإخلاء سبيل 9 من الشباب التي انتهت مدة حبسهم الاحتياطي بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة بتوجيهات من الجماعات الإرهابية.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية مستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي وبحضور محمد فتحي رئيس النيابة.

كان المتهمون جميعا وهم من الشباب تتراوح اعمارهم بين 24 إلى 35 عاما قد مثلوا أمام المحكمة وقرروا بتراجعهم عن الأفكار المغلوطة والضالة التي بثتها فيهم جماعة الزخوان مستغلة حداثة سنهم وقلة خبرتهم، كما تعهدوا أمام المحكمة بالالتزام بالقوانين والدستور وطلبوا من هيئة المحكمة منحهم فرصة أخرى للانخراط في المجتمع، وطلب دفاع الشباب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة

وجاء القرار بعد أن ورد للمحكمة تقارير المتابعة الأمنية لهم والتي جاءت إيجابية وكذلك التقارير الاجتماعية والنفسية الصادرة من مراكز التأهيل بالسجون والتي تبين منها صلاح أحوالهم وتراجعهم عن أفكارهم السابقة

وبعد أن ناقشتهم المحكمة على مدار ساعة كاملة وجهت لهم المحكمة تلك الكلمات وقالت إن مصر محفوظة بأمر الله ولها أعين ساهرة تحمي وتحرس وبها قضاء يصون ويردع ويطبق القانون علي الجميع سواء بسواء ويبتر عند اللزوم كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب ووطنه وأنه يجب عليهم أن يغتنمو الفرصة التي أتيحت لهم ويسلكوا سبيل الطريق القويم خاصة وأن أيديهم لم تلوث بثمة دماء

وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم لا سيما مدة حبسهم الاحتياطية قد انتهت وأن لهم محل إقامة ثابت ومعلوم وهديا بصحيح القانون ومفاد المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية