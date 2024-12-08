فريق المصري يتجه إلى ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

تحرك فريق النادي المصري منذ قليل إلى ملعب المباراة، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام بلاك بولز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

يطمح فريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان تأهله في الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد دو زيمبيتو الوطني في مابوتو، عاصمة موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

