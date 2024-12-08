السفير الإيراني لدى سوريا: الجماعات التي دخلت دمشق هدفها تشكيل حكومة جديدة

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السفير الإيراني لدى
السفير الإيراني لدى سوريا - أرشيفية

قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري إن الجماعات التي دخلت دمشق اليوم الأحد لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة.

المعارضة السورية تعلن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية في دمشق

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة عن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية الموجودة في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وكالة "تاس" نقلا عن مصادرها: "لقد ضمنت قيادة المعارضة أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تتمتع السفارات بوضع آمن لا يجوز انتهاكه، لكن الوضع في سوريا يتغير بسرعة، ومن الصعب علينا التنبؤ بمزيد من التطورات".

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