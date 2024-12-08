وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس سنورس

محافظات
بوابة الفجر

نفذ الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، شملت مدرسة الشهيد رمضان عبدالتواب أبوسيف حميده الإعدادية، بهدف متابعة سير وانتظام العملية التعليمية.

شهد الدكتور قبيصي طابور الصباح وتحية العلم، حيث أشاد بالانضباط الذي لمسه داخل المدرسة وبحضور جميع العاملين في طابور الصباح. كما شدد على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر.

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بعد انتهاء الطابور، تفقد وكيل الوزارة عددًا من الفصول الدراسية لمتابعة الأنشطة الصفية، التقييمات الأسبوعية، ومستوى الطلاب العلمي، من خلال مناقشتهم علميًا للوقوف على أدائهم، كما تابع البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، حيث ناقش التلاميذ على السبورة لتقييم مستوى القراءة والكتابة لديهم، وزار حجرات الأنشطة ومعامل الوسائط المتعددة.

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وفي سياق متصل، قامت الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، بجولة ميدانية على عدد من المدارس بالمحافظة، تضمنت مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ومدرسة الثورة الإعدادية، ومدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية. تفقدت خلالها الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط وفعال.

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