إنييمبا يحرز هدف التعادل في شباك الزمالك

الفجر الرياضي
الزمالك وإنيمبا
الزمالك وإنيمبا

نجح اللاعب أوفير تشينيدو تشوكو، في إحراز هدف التعادل لفريق إنييمبا النيجيري في شباك الزمالك،، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطارهامباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.

فيما نجح عمر فرج في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للقاء، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد محمود.

وتمكن اللاعب من إحراز هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع لأحداث الشوط الأول، بعد أن استغل خطأ محمد عواد حارس الزمالك في الخروج من مرماه.

txt

ثنائية الجزيري وفرج تمنح الزمالك الأفضلية أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

txt

الجزيري يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

بينما نجح أوفير تشينيدو تشوكو، في إحراز هدف تقليص الفارق لفريق إنييمبا النيجيري، في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد اصطدام الكرة بالزناري، لتخدع الحارس محمد عواد وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

أحداث الشوط الأول أبناء ميت عقبة الحارس محمد عواد الشوط الثانى الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية هدف التعادل إنييمبا

مواد متعلقة

لاعب الأهلي السابق يرفض فكرة ضم رونالدو قبل مونديال الأندية لهذا السبب

رضا شحاتة: الأهلي سيظهر في إنتر كونتيننتال بشكل مغاير لمباراة أورلاندو

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

الآن.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وإنيمبا | كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا