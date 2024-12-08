بترول أسيوط يهزم وادي دجلة بثنائية وفوز الترسانة وخسارة بلدية المحلة بالمحترفين

بترول أسيوط يهزم وادي دجلة بثنائية وفوز الترسانة وخسارة بلدية المحلة بالمحترفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق فريق بترول أسيوط بقياده سعيد صبحي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق وادى دجلة بهدفين نظيفين بالجولة ال11 لدوري المحترفين لكرة القدم.

 

ثنائية الفريق البترولي جاءت في الدقيقة 12 عن طريق محمد عبد وجودوين في الدقيقة 64.

وإقنتص فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري فوزا صعبا ومهما على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الترسانة.


انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم الكهرباء بهدف شيكا في الدقيقة 9 وتعادل عمر طارق السعيد في الدقيقة 44.

 

واستطاع مارن خالد البديل خطف هدف الفوز للشواكيش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

 وتعادل منتخب السويس مع أسوان دون أهداف وخسر بلدية المحلة من رايه بهدف نظيف وخسر ديروط من بروكسي 3-2.
 

الترتيب 


1- المقاولون العرب 23 نقطة 
2- وادي دجلة 21 نقطة

3- المصرية للاتصالات 19 نقطة

4-  ابو قير للاسمده 17 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة 
6- القناة 16 نقطة

7- بروكسي 16 نقطة 
8- الترسانة 16 نقطة 
9- البترول 14 نقطة

10- اسوان 13 نقطة

11- منتخب السويس13 نقطة

12- طنطا 12 نقطة

13- بلدية المحلة 11 نقطة 
14- الداخلية 11 نقطة

15- السكة الحديد 9 نقاط

16-  سبورتنج 9 نقاط 
17- راية 9 نقاط

18- ديروط 8 نقاط

19- لافيينا 8 نقاط

20- المنصورة 3 نقاط

اسيوط مظاليم بحري المظاليم وادي دجلة

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