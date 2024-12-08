بسبب "يمكن خير".. رامي صبري يحتل عرش التريند

تصدر اسم الفنان رامي صبري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل عبر حسابه على إنستجرام، بتصدر أغنيته يمكن خير تريند يوتيوب، وتجاوزها 370 مليون مشاهدة على يوتيوب ومنصات الاستماع.

سبب تصدر رامي صبري التريند

واحتفل رامي صبري بنجاح اغنيه يمكن خير، وكتب: يمكن خير تتخطى 370 مليون مشاهدة على جميع منصات الاستماع والمشاهدة خلال سنة 2023 و2024.

أغنية يمكن خير تتخطي ملايين المشاهدات

وحققت اغنية يمكن خير نجاحًا كبيرًا من وقت طرحها على يوتيوب، والأغنية من ألحان رامى صبرى، ومن كلمات أحمد على موسى، وتوزيع طارق توكل، وتريات تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

تفاصيل اغنيه يمكن خير

وجاءت اغنيه يمكن خير ضمن ألبوم معايا هتبدع، الذي ضم 8 أغاني هي: معايا هتبدع، لما بيوحشني، يمكن خير، احنا في حتة تانية، إنت الأصل، بتفتكرني ساعات، حبينا، وفاكر نفسك هدية.

كلمات اغنيه يمكن خير

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد؟

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين؟

ويهد أحلامه في يومين ويبيع قوام

هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش

لهواك مكان ما يهمنيش، خلص الكلام

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد؟

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير عشان كان لازم أبعد من زمان

أنا وأنت ما يسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات، ما بقاش خلاص فيه معجزات

وبلاش نقلب في اللي فات، راحت عليه

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد؟

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جي تودعني

وماشي، ماشي بعيد