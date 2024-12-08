محافظ الفيوم يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

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بوابة الفجر

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، الذي تنظمه بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة الفيوم. 

يستمر البرنامج خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويعقد في القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة وقاعات جامعة الفيوم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 وتستمر حتى عام 2026، بهدف التثقيف وبناء القدرات في هذا المجال.

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حضر اللقاء الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة نشر الثقافة بالمجلس، وجمال بركات، رئيس وحدة نشر الثقافة بالمجلس، إلى جانب حمادة روبي الديان، رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، وأحمد سعد، مدير وحدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفيوم، وجيهان السقا، الباحثة بالمجلس.

يهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات بين الموظفين والمواطنين، كما يسعى إلى بناء قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم، مستهدفًا العاملين بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات مثل التربية والتعليم، الصحة، التموين، الزراعة، والري، إلى جانب العاملين في الشركات والمرافق العامة والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان.

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يتضمن البرنامج محاضرات حول أساسيات حقوق الإنسان، مفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات نشر الثقافة الحقوقية. كما يتم تدريب المشاركين على تلقي الشكاوى، رصد المشكلات المجتمعية، إعداد التقارير، والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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