ناقد رياضي يستنكر الهجوم على أبو ريدة بسبب الأهلي

انتقد الإعلامي محمد شبانة هجوم البعض على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري القادم بسبب زيارته للنادي الأهلي في بداية جولاته لزيارة أندية الدوري.

شبانة ينتقد الهجوم على أبو ريدة بسبب الأهلي

قال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف أن زيارات الأندية لا بد لها من البداية بأي نادي على ان تتوالى الزيارات عقب ذلك.

وأضاف شبانة أن إختيار النادي الأهلي للبداية به منطقي وليس تمييز خاصة وان الفريق مقبل على فترة هامة تشهد المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال خلال الأيام القليلة القادمة.