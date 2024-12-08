شبانة: متحف تاريخي للزمالك.. ونداء لنجوم القلعة البيضاء



أشاد الإعلامي محمد شبانة بخطوة إنشاء متحف لنادي الزمالك مؤكدا أنها خطوة تأخرت كثيرا وقابلة للتطور خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الكؤوس والدروع الخاصة بطولات الزمالك كانت مهملة خلال السنوات الماضية بل وتم فقدان بعضها خلال عملية الاحلال والتجديد في منشآت النادي في فترة ماضية.



وناشد شبانة نجوم نادي الزمالك السابقين بضرورة المساهمة في انجاح وتكبير هذا المشروع من خلال التبرع بأي شيئ تذكاري تم الحصول عليه أو جمعه والاحتفاظ به يخص نادي الزمالك في الماضي وضمه للمتحف.

