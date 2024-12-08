انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، افتتاح فعاليات مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة، الذي يُقام على مستوى كليات الجامعة، بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

انعقد المهرجان برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى جانب لجنة تحكيم المهرجان المكونة من الفنانة عزة لبيب، والمخرج إسلام إمام، والفنان ياسر عزت، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب، وذلك اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأكد الدكتور عرفة صبري، خلال كلمته، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الطلابية وتسعى لتنميتها وتطويرها بما يضعها على الطريق الصحيح، وأوضح أن المهرجان يُعد منصة هامة لاكتشاف المواهب الفنية الشابة، فضلًا عن كونه وسيلة مبتكرة لمناقشة قضايا المجتمع وتسليط الضوء على مشكلاته بأسلوب فني إبداعي.

وأشار الدكتور وائل طوبار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة 15 عرضًا مسرحيًا تمثل كليات الجامعة، ويمتد خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر 2024. وأضاف أن المسرح يلعب دورًا محوريًا في تشكيل وعي الشباب وبناء شخصياتهم، مما يعزز من قيم الإبداع والانتماء لديهم.