الزمالك يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية ويتعادل إيجابيا أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق إنييمبا النيجيري، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

نتيجة مباراة الزمالك وإنييمبا

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.

فيما نجح عمر فرج في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للقاء، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد محمود.

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إنييمبا يحرز هدف التعادل في شباك الزمالك

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ثنائية الجزيري وفرج تمنح الزمالك الأفضلية أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

وتمكن اللاعب من إحراز هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع لأحداث الشوط الأول، بعد أن استغل خطأ محمد عواد حارس الزمالك في الخروج من مرماه.

بينما نجح أوفير تشينيدو تشوكو، في إحراز هدف تقليص الفارق لفريق إنييمبا النيجيري، في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد اصطدام الكرة بالزناري، لتخدع الحارس محمد عواد وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

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