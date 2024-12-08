محافظة الفيوم تحتفي بعمال النظافة وتكرم المتميزين

شهد أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، حفل تكريم لعدد من عمال النظافة، نظمته جمعية زهراء الإحسان الخيرية بالتعاون مع المحافظة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تحسين منظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة، يأتي هذا التكريم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

أقيمت الفعاليات بنادي قارون الرياضي، بحضور خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وفاطمة الزهراء إسماعيل، رئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحشد من المواطنين والعمال المكرمين.

كرّم السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس إدارة الجمعية 150 عاملًا من مجلس مدينة الفيوم، و40 عاملًا من مديرية الإسكان، و100 عامل من مديرية التربية والتعليم، و100 عامل من نادي قارون الرياضي، و80 عاملًا من ديوان عام المحافظة وباقي دواوين المراكز.

تم توزيع شهادات التقدير عليهم تقديرًا لجهودهم المخلصة في رفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.