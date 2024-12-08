الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين لكرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 36 - 23، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة عبد الرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة دوري المحترفين.

الزمالك يهزم الزهور

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 17 - 11، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 36 - 23.

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ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، جمال شعبان مديرًا إداريًا".
 

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