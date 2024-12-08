الفيوم: تحصين 98 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الأنشطة والفعاليات خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير المديرية.

وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في المديرية ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تعد جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي المصري، وتحسين إنتاجها، وزيادة سلالاتها، وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة خلال الشهر الماضي. حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بالكشف على 2434 كجم من اللحوم و8670 كجم من الدواجن داخل المنشآت الحكومية، كما قام فريق الرعاية والعلاج بالكشف الطبي البيطري على 3994 حيوانًا وتنظيم 9 قوافل بيطرية مجانية في مختلف أنحاء المحافظة.

وفيما يخص الحملات الوقائية، أكدت المديرية استمرارها في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين 98326 رأس ماشية، منها 56052 ضد الحمى القلاعية، و42274 ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 1950 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.

أما إدارة الدواجن، فقد قامت بعلاج 23285 طائرًا، وتحصين 164370 طائرًا ضد إنفلونزا الطيور، بينما نظمت إدارة الإرشاد بالتعاون مع الوحدات المحلية 215 ندوة وحملة توعية للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، فضلًا عن كيفية رعاية الحيوانات.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، شنت المديرية حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن لضمان مطابقتها للمعايير الصحية، حيث تمكنت إدارة المجازر من ضبط 3 طن و896 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة عبر سيارات متنقلة، بالإضافة إلى فحص 1771 رأس ماشية و12300 طائر دجاج.