ملخص أهداف مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك وإنييمبا
الزمالك وإنييمبا النيجيري

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق إنييمبا النيجيري، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أهداف مباراة القلعة البيضاء أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية.

ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد إنييمبا النيجيري

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.

txt

الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين لكرة اليد

txt

الزمالك يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية ويتعادل إيجابيا أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

فيما نجح عمر فرج في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للقاء، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد محمود.

وتمكن اللاعب من إحراز هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع لأحداث الشوط الأول، بعد أن استغل خطأ محمد عواد حارس الزمالك في الخروج من مرماه.

بينما نجح أوفير تشينيدو تشوكو، في إحراز هدف تقليص الفارق لفريق إنييمبا النيجيري، في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد اصطدام الكرة بالزناري، لتخدع الحارس محمد عواد وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

الزمالك إنييمبا اهداف مباراة الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية حارس الزمالك

مواد متعلقة

ناقد رياضي يستنكر الهجوم على أبو ريدة بسبب الأهلي

إنييمبا يحرز هدف التعادل في شباك الزمالك

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

الآن.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وإنيمبا | كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا