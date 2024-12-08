جداول امتحانات نصف العام للنقل الإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهرية

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بوابة الفجر

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للعام 2024/2025 لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من القطاع.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية بالأزهر

تبدأ امتحانات صفوف النقل (الثالث، الرابع، والخامس الابتدائي) يوم السبت 23 ديسمبر 2024 بجميع المناطق الأزهرية.

فيما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية بالأزهر

تبدأ امتحانات صفوف النقل (الأول والثاني الإعدادي)، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 بجميع المناطق الأزهرية.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

تبدأ امتحانات صفوف النقل (الأول والثاني الثانوي)، يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 بجميع المناطق الأزهرية.

وتم توزيع جداول الامتحانات بما يتناسب مع الخريطة الزمنية المحددة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم.

الخريطة الزمنية لامتحانات الأزهر

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