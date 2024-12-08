تكلفة تجاوزت 295 مليار جنيه.. إنجازات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الإنجازات المحققة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تهدف لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

إنجازات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وصل معدل تنفيذ المرحلة الأولى إلى 85.5%، وبلغت الإتاحة المالية 295.5 مليار جنيه.

وتم خلال المرحلة، اكتمال تطوير 100 قرية بتكلفة 21 مليار جنيه، استفاد منها 1.2 مليون مواطن.

كما تجاوز إجمالي المشروعات المنفذة 16.8 ألف مشروع، مع تسجيل المشروع على منصات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز إنجازات مبادرة حياة كريمة

أولًا: قطاع التعليم

- تم إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة.

- تم محو أمية 510 ألف مواطن.

- انخفاض كثافة الفصول في المحافظات المستهدفة بمعدل 3 نقاط مئوية.

ثانيًا: قطاع المياه والصرف الصحي

- تم تنفيذ 21 محطة معالجة صرف صحي و248 محطة مياه شرب.

- زيادة تغطية الصرف الصحي في قرى المرحلة الأولى إلى 45%، مع استهداف وصولها إلى 90% لاحقًا.

- تم إنشاء وتطوير 1380 مشروع شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم.

ثالثًا: قطاع الغاز الطبيعي والاتصالات

- تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 506 قرى، بزيادة المشتركين بنسبة 299%.

- تم توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، وزيادة مستخدمي خدمات الاتصالات بنسبة 41%.

رابعًا: الشمول المالي

- تم توفير 65.6 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة لنحو 2.9 مليون مستفيد.

- تم إنشاء 137 فرع بنكي وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي.

- تحسين مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.

مشروعات قيد التنفيذ

- تطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

- تأهيل 3 قرى للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية ضمن مبادرة "القرية الخضراء".

وتواصل مبادرة حياة كريمة، دعم جهود التنمية الشاملة وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وهو ما يبرز التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستدامة البيئية.