نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزًا صعبا على نظيره توتنهام هوتسبير برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، اللاعب دومينيك سولانكي، نجم فريق توتنهام هوتسبير هدف التقدم في شباك تشيلسي.

ثم أضاف سولانكي لاعب فريق توتنهام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي، في الدقيقة 11 بأسيست من بيدرو بورو.

ونجح اللاعب جادون سانشو في تسجيل هدف تقليص الفارق، في شباك توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بتمريرة من زميله كوركويلا.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي، من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61

وفي الدقيقة 73 من الشوط الثاني، نجح اللاعب إنزو فيرنانديز نجم خط وسط فريق تشيلسي في الهدف الثالث

وسجل كول بالمر الهدف الثاني له والرابع لصالح فريق تشيلسي عند الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وتمكن هيونج مين سون مهاجم فريق توتنهام من تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي، في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع.

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