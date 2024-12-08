خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

يبحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كراسات شروط شقق الإسكان 2024 خلال الأيام الماضية على مستوى المحافظات.

استأنفت وزارة الإسكان، بيع كراسات شروط وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 5 «الإسكان الاجتماعي» أمس الأربعاء، وتوافد آلاف المواطنين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لشرائها بعد توقف 3 أيام.

مد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

كما تقرر تمديد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 بدأ الاثنين 18 نوفمبر لذوي الهمم بجميع المحافظات من خلال مكاتب البريد المميكنة، ويستطيع من يصل دخله إلى 3500 جنيه الحصول على شقة إسكان اجتماعي ضمن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين5"، لفئة محدودي الدخل.

أقساط شقة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

تبدأ أقساط شقة الإسكان الاجتماعي الطرح الخامس "سكن لكل المصريين 5" لأصحاب الدخول التي تبدأ من 3500 جنيه، ويستطيع صاحب هذا الدخل الحصول على شقة بقسط يبلغ 897 جنيه شهريًّا حسبما جاء في كراسة الشروط المطروحة، في المحافظات المطروح بها شقق إسكان اجتماعي ضمن هذا الطرح.

كما بإمكان أصحاب الدخول التي تبدأ من 3700 جنيه التقديم للحصول على شقة إسكان اجتماعي بقسط شهري يبلغ 1828 جنيها، للمواطنين محدودي الدخل، ضمن الوحدات جاهزة التسليم بالمدن.

التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن فتح باب الحجز والتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن الطرح الخامس للمبادرة الرئاسية ( سكن لكل المصريين 5)، لذوي الهمم، ابتداء من الاثنين 18 نوفمبر وحتى اليوم 25 من الشهر نفسه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 5 جاهزة للتسليم

وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل في 16 محافظة هي: (الجيزة - الشرقية - المنوفية - الفيوم - الإسماعيلية - البحيرة - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - المنيا - سوهاج - قنا - أسيوط - الأقصر – أسوان).

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2024

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

مكتب بريد الأزبكية

العنوان: 57 شارع رمسيس مبني مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس وسط البلد – القاهرة

مكتب بريد الفجالة

العنوان: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة – القاهرة.

مكتب بريد مدينة نصر

العنوان: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة – مدينة نصر.

مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس

العنوان: 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

ويوجد مكتب بريد في شارع امتداد رمسيس بجوار مطابع البريد ومقابل نادى السكة الحديد بمدينة نصر

مكتب بريد أرض السبيل

العنوان: شارع ورشة التليفونات أرش السبيل، شبرا الخيمة.

مكتب بريد العطار

العنوان: 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

مكتب بريد الظاهر

العنوان: 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

مكتب بريد باب الشعرية

العنوان: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير

العنوان: داخل مجمع التحرير ميدان التحرير وسط البلد.

مكتب بريد قصر العيني

العنوان: 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

مكتب بريد عين شمس

العنوان: 5 شارع كامل مهدى من ش قمر أحمد عصمت عين شمس.

مكتب بريد الزمالك

العنوان: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي

العنوان: 151 شارع عبدالحق السنباطى، العتبة.

مكتب بريد محمد فريد

العنوان: 1 شارع محمد فريد وسط البلد.

مكتب بريد العتبة

العنوان: 1 ش عبدالخالق ثروت ميدان العتبة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة

مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد.

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبوالنمرس.

مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس.

مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

مكتب بريد شارع بين السرايات.

مكتب بريد جامعة القاهرة.

مكتب بريد بولاق الدكرور.

مكتب بريد محطة سكك حديد.

مكتب بريد الدقي.

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

مكتب بريد الأورمان.

مكتب بريد الطالبية.