اختتام المرحلة الثالثة من مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة" لألعاب القوى

السعودية
بوابة الفجر

اختتمت اليوم منافسات المرحلة الثالثة من مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة" لألعاب القوى بمشاركة 250 لاعبًا ولاعبة، التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان.
وأظهرت المنافسات مواهب المشاركين وقدراتهم في ألعاب القوى، مع مسابقات متنوعة في الجري، والسرعة، والقفز، والرمي، وسط حضور من المهتمين برياضة ألعاب القوى.
وتأتي المبادرة ضمن جهود اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لتطوير الرياضات الفردية في المملكة وتعزيز ثقافة الرياضة لدى الشباب، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م

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