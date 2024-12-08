انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسابيع الثقافية بالفيوم: العلماء يتناولون "الإسلام دين الوسطية ونبذ التطرف"

محافظات
بوابة الفجر

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من الأسابيع الثقافية بمحافظة الفيوم، تحت عنوان "وكذلك جعلناكم أمة وسطًا... الإسلام دين الوسطية ونبذ التطرف". 

تقام الفعاليات في مسجد من كل إدارة، وتستمر بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بحضور نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين.

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد المساجد قبيل صلاة الجمعة لضمان انتظام العمل

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

خلال اللقاءات، أكد العلماء على أن الوسطية هي جوهر الإسلام في العقيدة، الشريعة، والسلوك، وأوضحوا أن من أبرز مظاهر الوسطية قبول التعددية والسعي لتحقيق التعايش السلمي مع الآخرين، ونبذ التعصب، كما شددوا على ضرورة الفهم الصحيح للكتاب والسنة، مع مراعاة تغيرات الواقع وضرورة التمسك بالثوابت الشرعية واحترام الهويات والخصوصيات.

وأشار العلماء إلى أن التصحيح المستمر للمفاهيم الخاطئة بين الشباب هو أمر بالغ الأهمية في ظل محاولات التشويه التي تتعرض لها صورة الإسلام والمسلمين، وأكدوا أن الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام بينما أفعالها وأقوالها تتناقض مع تعاليمه، لا تمثل الدين الصحيح، كما تناولوا أزمة جمود الخطاب الديني الذي يؤدي إلى الركود الفكري وانتشار الفكر المتطرف.

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة طامية وجميع العاملين لمناقشة تطوير العمل الدعوي والإداري

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يجتمع بالأئمة والعاملين بأبشواي

واستشهد العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»، مشيرين إلى أن التجديد في الدين ضرورة لاستمرار عطاء الأمة وازدهارها، وأكدوا أن الفهم العميق لمقاصد الشريعة هو السبيل لتحقيق التوازن الفكري والسلوكي في مواجهة تحديات العصر، وأن الإسلام دائمًا يدعو إلى الاعتدال كما جاء في قوله تعالى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143].

وشدد العلماء على أن التطرف لا يمكن نسبته إلى الإسلام ذاته، بل هو نتيجة لسوء فهم النصوص، وأكدوا على دور العلماء في إحياء معاني الرحمة واليُسر التي جاء بها الإسلام، مستشهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».

أسامة السيد الأزهري الائمة المتميزين الاسابيع الثقافية الدكتور محمود الشيمي تطوير العمل الدعوى محافظة الفيوم محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

مواد متعلقة

الفيوم: تحصين 98 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

محافظة الفيوم تحتفي بعمال النظافة وتكرم المتميزين

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة بجامعة الفيوم

محافظ الفيوم يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس سنورس

انعقاد مقارئ الأئمة بالفيوم عقب صلاة العصر

مديرية تعليم الفيوم تنظم برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات المعلمين والإداريين

الأب ونجله المتهمين بقتل ابنه الأصغر بالفيوم يمثلان الجريمة بصحبة النيابة العامة والأدلة الجنائية

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

الآن.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وإنيمبا | كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا