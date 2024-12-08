محافظ جنوب سيناء وسفير دولة الكويت يتفقدان مستجدات مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقه السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، بتفقد بعض مكونات مشروع التجلي الأعظم، بما في ذلك أعمال تطوير مطار سانت كاترين في إطار الترويج والتسويق السياحي لمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والمستجدات في الخطة التنفيذية ضمن الاستعدادات لافتتاح المشروع في ٢٠٢٥.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ وسفير الكويت إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، التي تشمل المنطقة الإدارية والخدمية، وصالة الركاب، والمنطقة الفنية.

المنطقة الإدارية والخدمية تضم مجموعة من المنشآت تشمل بوابة الرسوم، مبنى السلاح، مبنى الجنود، مبنى الصيانة، الجراج، سكن العاملين، المخازن، خزانات المياه، مبنى التراك، إنارة الممرات، موزع الكهرباء، مبنى الأرصاد، وخزان محطة الوقود.

منطقة صالة الركاب تتضمن صالة كبار الزوار، مبنى التصاريح، محطة التبريد، محطة كهرباء، ومنطقة انتظار. أما المنطقة الفنية فتشمل برج مراقبة، مبنى الإطفاء، مبنى إنارة الممرات، خزان إطفاء، وموزع كهرباء.

كما قام المحافظ والسفير بتفقد مبنى السلام بمساحة 7300 م²، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م²، والتي تضم (ساحة للاحتفالات الخارجية، مبنى عرض متحفي متنوع، مسرح وقاعة مؤتمرات، كافيتريا، غرف اجتماعات) وتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء الخدمات الضرورية في مبنى تحت الأرض، بما يضمن عدم التأثير على البيئة الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تفقد المحافظ مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة في موقع ميدان الوادي المقدس على مساحة 3170 م²، والذي يمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر. يتألف المبنى من دورين أرضي وأول وسطح مشاة، ويشمل (استقبال ومعلومات، محلات هدايا تذكارية، مكاتب إدارية، مكاتب حجز رحلات طيران، مطعم وكافيتريا، صيدلية، قبة سماوية لعرض أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ والتراث الروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء، بحيرة صغيرة، وحديقة تضم منطقة وصول ومناطق انتظار منظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة استجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة، مع استخدام مكونات وألوان متماشية مع البيئة المحيطة).

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين يُعد واحدًا من أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء العديد من المرافق الجديدة مثل مركز الزوار، فندق جبلي، منتجع سياحي، منطقة بازارات، حي سكني، مجمع حكومي، نادي اجتماعي، بالإضافة إلى تطوير إسكان البدو، مركز البلدة التراثية، وادي الأربعين، ممشى سياحي، وتطوير مطار سانت كاترين.

واختتم المحافظ بالقول: “إن مشروع التجلي الأعظم يعد فريدًا من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المقدسة والفريدة، ما يجعلها وجهة لا مثيل لها في السياحة الدينية والروحانية.”