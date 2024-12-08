موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على توتنهام والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
تشيلسي ضد توتنهام
تشيلسي ضد توتنهام

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام هوتسبير، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة عقب الفوز أمام توتنهام

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره أستانا في المباراة القادمة يوم 12 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في موسمه الحالي.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد أستانا، يوم 12 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

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"الديربي المجنون".. تشيلسي يقلب تأخره أمام توتنهام إلى فوز مثير في لقاء الـ7 أهداف

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستنقل مباراة تشيلسي ضد أستانا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة المباريات داخل الشرق الأوسط وشمال.

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