خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمتوسطي الدخل
آخر موعد لسحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 كآخر موعد لسحب وشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد المميزة في المحافظات المدرجة ضمن الطرح. عدد المكاتب المخصصة لهذا الغرض يبلغ نحو 400 مكتب.
تكاليف كراسة الشروط والتقديم:
- سعر كراسة الشروط: 300 جنيه.
- المصروفات الإدارية: 355 جنيهًا.
كلاهما يُسددان في مكاتب البريد المميكنة في المدن التي تتوفر بها الوحدات السكنية.
التقديم الإلكتروني:
للتقديم، يمكن الدخول على الموقع الرسمي من الرابط التالي:
https://cservices.shmff.gov.eg/
خطوات التقديم:
- التسجيل: الدخول إلى موقع التقديم وإنشاء حساب.
- تحميل المستندات: رفع صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) وغيرها من المستندات المطلوبة.
- اختيار التفاصيل: تحديد الدور المفضل للسكن.
- التقديم: الضغط على أيقونة "أرغب في التقديم" واستكمال البيانات.
استلام الوحدات السكنية:
- الاستلام الفوري: تسليم الوحدات جاهزة بمجرد إنهاء الإجراءات.
- الوحدات تحت الإنشاء: تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا من تاريخ غلق باب الحجز.
أماكن شراء كراسات الشروط:
في القاهرة:
- مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس.
- مكتب بريد الفجالة: 11 شارع سراج الدين.
- مدينة نصر: خلف القوى العاملة.
- الظاهر: 70 شارع الظاهر.
...وغيرها.
في الجيزة:
- مكتب بريد الأهرام: بجوار فندق مينا هاوس.
- الرماية: 108 مساكن الرماية.
- جامعة 6 أكتوبر: بالحي الثالث.
...وغيرها.
الشروط الأساسية للتقديم:
- الجنسية والعمر: مصري الجنسية وعمر لا يقل عن 21 عامًا.
- عدد الوحدات: لا يُسمح للأسرة بحجز أكثر من وحدة واحدة.
- عدم الاستفادة السابقة: لم يحصل المتقدم أو أسرته على وحدات سكنية مدعومة مسبقًا.
- التمويل العقاري: عدم الحصول على دعم مالي أو تمويل تعاوني سابق للوحدات السكنية.
إذا كنت مهتمًا، يُنصح بالإسراع إلى مكاتب البريد لسحب الكراسة واستكمال الإجراءات قبل انتهاء الموعد المحدد.
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