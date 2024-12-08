"جثتان ومصاب" الحصيلة النهائية لضحايا انقلاب ميكروباص فى ترعة بمركز ديروط فى أسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخص اخر مساء اليوم الأحد إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة بجوار موقف مركز ديروط بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة بجوار موقف مركز ديروط بمحافظة أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى

واسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة شخص آخر وتم نقل الجثتان لمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وتم نقل المصاب إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة