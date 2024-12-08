اجتماع مجلس إدارة مستشفى الدعاة لمناقشة سبل تطوير الأداء الإداري

عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشئون الطبية والعلاجية؛ والمهندس هيثم حسن، مدير السلامة والصحة المهنية، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة المستشفى لتقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة، إذ تم مناقشة سبل تطوير الأداء الإداري للارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفى.

كما ركز الاجتماع على بحث إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المستشفى، ومناقشة طرق تعزيز بيئة عمل آمنة صحيا، وتحسين نظم الوقاية؛ لضمان سلامة المرضى والعاملين على حد سواء.

كما استعرض الدكتور ياسر حسن في خلال الاجتماع التحديات التي تواجه أقسام المستشفى المختلفة، مشددًا على ضرورة توفير برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، مع تعزيز التعاون بين جميع الأقسام لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

كما ناقش الحضور التحديات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، إذ تم الاتفاق على وضع آليات مبتكرة لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الإداري عن المرضى؛ ما يسهم في تحسين تجربتهم داخل المستشفى.

كما أكد الدكتور ياسر حسن ضرورة التزام العاملين بالمستشفى بتعزيز الخدمات الطبية والإدارية؛ تحقيقا لراحة المرضى، مشيرًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف المستشفى في التطوير.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مستشفى الدعاة لتقديم خدمات صحية متكاملة، والعمل على رفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات، مع الالتزام بالقيم المهنية والإنسانية في جميع جوانب الرعاية الصحية.