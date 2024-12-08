تطورات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.. كم سعر العملة الكويتية في البنك المركزي؟

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر، مع ختام تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الكويتية بين 161.70 جنيه للشراء، 162.70 جنيه للبيع.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، في ختام تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند مستوى 161.74 جنيه للشراء و162.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الكويتية مستوى مستقر مقابل العملة المحلية في بنك مصر اليوم الأحد 8 ديسمبر عند 162.04 جنيه للشراء و162.82 جنيه للبيع.



سعر العملة الكويتية في بنك CIB

كما سجل سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد مستوى مستقر عند 159.87 جنيه للشراء و162.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الصرف مع بداية تعاملات السوق اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في بنك QNB مستوى جديد عند 155.28 جنيه للشراء و162.82 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK مع انطلاق تعاملات اليوم الأحد ليسجل 153.45 جنيه للشراء و163.19 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد 158.63 جنيه للشراء و162.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

كما استقر سعر صرف الدينار مع انطلاق تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي المصري وذلك مقابل الجنيه المصري عند مستوى 162.43 جنيه للشراء و162.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في بنك الإسكندرية مقابل العملة المحلية اليوم الأحد مع بداية التعاملات في مصر عند مستوى 157.34 جنيه للشراء و162.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في بنك SAIB اليوم الأحد مع انطلاق التعاملات مستوى 162.41 جنيه للشراء و162.89 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي مع انطلاق تعاملات اليوم الأحد 158.08 جنيه للشراء و162.73 جنيه للبيع.