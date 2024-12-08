سعر الريال السعودي الآن في 5 بنوك.. تحديث مباشر لـ العملة السعودية أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم الأحد

البنك الأهلي: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.3 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

وجاء ذلك الارتفاع للعملات العربية تأثرا بقفزة سعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية بمصر والأكثر مكون في احتياطي النقد الأجنبي المصري حيث ارتفع الدولار إلى 50.3 جنيه لكل دولار مسجلا رقما تاريخيا جديدا بنهاية تعاملات اليوم.

متوسط أسعار صرف العملات العربية الأوسع انتشارا بنهاية تعاملات البنوك اليوم

الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و13.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

الدينار الكويتي: 163.31 جنيه للشراء بزيادة 86 قرشًا، و163.81 جنيه للبيع، بزيادة 98 قرشًا.