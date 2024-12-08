سعر الريال السعودي الآن في 5 بنوك.. تحديث مباشر لـ العملة السعودية أمام الجنيه المصري

تقارير وحوارات
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم الأحد

البنك الأهلي: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.3 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.32 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

وجاء ذلك الارتفاع للعملات العربية تأثرا بقفزة سعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية بمصر والأكثر مكون في احتياطي النقد الأجنبي المصري حيث ارتفع الدولار إلى 50.3 جنيه لكل دولار مسجلا رقما تاريخيا جديدا بنهاية تعاملات اليوم.

 

متوسط أسعار صرف العملات العربية الأوسع انتشارا بنهاية تعاملات البنوك اليوم

 

الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

 

الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و13.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

 

الدينار الكويتي: 163.31 جنيه للشراء بزيادة 86 قرشًا، و163.81 جنيه للبيع، بزيادة 98 قرشًا.

الريال السعودي أخبار الريال السعودى أخبار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه آخر اخبار لسعر الريال السعودي آخر اسعار الريال السعودي آخر تحديثات سعر الريال السعودي اليوم آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر مفاجأة آخر مستجدات سعر الريال السعودي اليوم آخر تطورات العملات الأجنبية والعربية أمام الريال السعودي آخر تطورات سعر الريال السعودي

مواد متعلقة

تطورات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.. كم سعر العملة الكويتية في البنك المركزي؟
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

عاجل- روسيا.. منح الأسد وعائلته اللجوء السياسي لدواع إنسانية

عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

أين ذهب بشار الأسد؟..موقع فلايت رادار يكشف تفاصيل رحلة الهروب الكبير

مسلسل "موعد مع الماضي" يتصدر التريند وينال إعجاب الجمهور