نائب محافظ الدقهلية في جولة بالمنطقة الصناعية وجمصه

محافظات
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية ورئيس مدينة جمصة خلال الجولة

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بجولة المنطقة الصناعية للوقوف على الوضع على الطبيعة،وعقد اجتماعا مع المجلس التنفيذى للمنطقة الصناعية تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة عدد من الموضوعات بالمنطقة الصناعية بجمصة أثناء زيارته لها اليوم والوقوف على أية معوقات فيها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات. بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار،والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية،والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه،وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية للمستثمرين،ومسئول شركة الأمن بالمنطقة.

وأوضح "العدل" أن تعليمات المحافظ تؤكد على العمل على إصلاح مشاكل الصرف الصحي وانشاء محطة معالجة واستكمال جميع أعمال المرافق،وتحسين مستوى أداء شركة الأمن المتعاقدة مع المنطقة الصناعية ورفع كفاءة أفرادها بالتدريب وإعادة تأهيلها وعقد دورات تدريبية لهم بالتعاون مع جمعية المستثمرين وتطوير بوابات الدخول للمنطقة وتوحيد تصميمها.

وأضاف نائب المحافظ أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة متابعة مستوى النظافة عن طريق التعاون مع جمعية المستثمرين في التعاقد مع شركة نظافة متخصصة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تولي ملف الصناعة والاستثمار اهتمام بالغ
ويجب العمل على إصلاح ما افسده الصرف السلبى لبعض المصانع،وأوضح أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ آلية لرفع أداء شركة الأمن والتعاقد مع شركة نظافة،وكذلك يتم البدء فى مراجعة جميع إجراءات الأمن الصناعي بجميع المصانع
وانشاء وحدة صحية بالمنطقة الصناعية بالتعاون مع مديرية الصحة،وعقب الاجتماع تفقد مصنع فارما للأدوية.

كما تفقد نائب محافظ الدقهلية أعمال التطوير الجارية بمدينة جمصه وتفقد شاطئ جمصه ومنطقة 15 مايو وزايد وعدد من المشروعات الجارية بهم،وأكد أن تعليمات المحافظ تشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات والقطاعات في جميع مراكز ومدن المحافظة،ووجه لرئيس مدينة جمصه بتوفير سيارة حمولة 5 طن لتحسين مستوى النظافة وإرسال عمال الحدائق لقص وتقليم الأشجار بالمنطقة.

جولة نائب محافظ الدقهلية بالمنطقة الصناعية بجمصة

cb6d1b67-3d95-4555-ada2-6fc31e221513
cb6d1b67-3d95-4555-ada2-6fc31e221513
43512dd7-5114-4192-9a84-b0104a6c9dcd
43512dd7-5114-4192-9a84-b0104a6c9dcd
ab7594b0-f461-451b-a350-8de7cc245b99
ab7594b0-f461-451b-a350-8de7cc245b99
c2764f0a-42d9-4378-9dfd-0df1d991e978
c2764f0a-42d9-4378-9dfd-0df1d991e978
dab0e625-9a9f-4380-a5ef-b3924c72f64b
dab0e625-9a9f-4380-a5ef-b3924c72f64b
b0188953-f29a-474d-a428-503c4396c589
b0188953-f29a-474d-a428-503c4396c589
ce0be6c2-653d-4e09-8c00-f0c945eefbea
ce0be6c2-653d-4e09-8c00-f0c945eefbea
0e2bd230-bb96-4bad-b14b-cc3284f664f5
0e2bd230-bb96-4bad-b14b-cc3284f664f5
61448d4d-0f74-4b5e-868e-1aa95438d043
61448d4d-0f74-4b5e-868e-1aa95438d043
أصحاب المصانع اصحاب الادارة العامة الاقتصادية الجهاز التنفيذي الحد الجمعية العمومية الاقتصاد الصناعة والاستثمار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعية المجلس التنفيذي المتابعة المستمرة تحسين مستوى النظافة تنمية الاقتصاد جمعية المستثمرين طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق عمرو عبد العاطي عصام حجاج مجلس التنفيذي محافظ الدقهلية مدير الجهاز التنفيذي محطة معالجة نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

السكرتير العام المساعد بالدقهلية يتفقد مركز ومدينة شربين والوحدات القروية

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محافظ الدقهلية يتفقد القوافل الطبية المجانية بالمنطقة الصناعية بجمصه والطيبة بنبروه

وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3400 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوي النظافه..صور

محافظ الدقهلية: إعادة هيكلة وتطوير منظومة أمن المنطقة الصناعية ورفع كفاءة الأفراد وزيادة أعدادهم

أسعار التوابل اليوم الأحد 8-12 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الأحد 8-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

عاجل- روسيا.. منح الأسد وعائلته اللجوء السياسي لدواع إنسانية

عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

أين ذهب بشار الأسد؟..موقع فلايت رادار يكشف تفاصيل رحلة الهروب الكبير

مسلسل "موعد مع الماضي" يتصدر التريند وينال إعجاب الجمهور